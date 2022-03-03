ФАС разработала порядок отмены регионами тарифов компаний ЖКХ, не соответствующих критериям

Федеральная антимонопольная служба разработала порядок отмены регионами тарифов компаний ЖКХ, не соответствующих критериям правительства РФ. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В ноябре 2021 года правительство РФ установило критерии отнесения владельцев сетей к сетевым организациям в сфере тепло- и водоснабжения. В их число вошли, например, минимальный срок владения сетями, их технические показатели, показатели деятельности самих организаций. Критерии призваны помочь повысить надежность и качество снабжения граждан водой, тепловой энергией, услугами по водоотведению и снизить число аварий на сетях. Также применение критериев нацелено на исключение с рынка ЖКХ недобросовестных компаний.

"Ранее отсутствие критериев для сетевых компаний ЖКХ позволяло организациям брать в аренду 1 метр трубы и становиться ресурсоснабжающей организацией. Такое дробление сетевого актива, в первую очередь, неизбежно вело к увеличению стоимости ресурса для конечных потребителей", - отмечают в ФАС.

Проектом приказа ФАС предлагает отменить с 1 сентября 2022 года тарифы компаний, которые не соответствуют критериям. Это касается услуг по передаче тепловой энергии, а также на транспортировку холодной и горячей воды, сточных вод.

Это позволит защитить интересы потребителей и сдержать изменение цен, подчеркивают в службе.