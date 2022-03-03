ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба предупредила застройщиков о недопустимости необоснованного повышения цен на жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС направила застройщикам письма, в которых напомнила о соблюдении антимонопольного законодательства. Также ведомство выдало предостережения должностным лицам ряда агентств недвижимости.

"Допущенные ими публичные заявления могли привести к формированию искусственного ажиотажного спроса на рынке жилья и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - говорится в сообщении службы.

В ФАС подчеркнули, что необоснованное повышение цен на жилье недопустимо, и напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает такие действия.