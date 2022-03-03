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Фото: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян женятся

Новости
    03.03.2022, 16:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская журналистка, главный редактор RT, сценаристка Маргарита Симоньян выходит замуж. Счастливый избранник медиаменеджера - режиссер и телеведущий Тирган Кеосаян. Пара состоит в отношениях уже десять лет, у Маргариты и Тиграна - две дочери и сын.

Про важное событие журналистка рассказала в социальных сетях. "Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!" - с юмором написала Симоньян. В комментариях - искренние поздравления, слова одобрения и поддержки.

На Маргариту санкции Запада были наложены 26 февраля, на Тиграна - двумя днями позже.

Напомним, в феврале состоялась премьера нового фильма Кеосаяна "Бессмертные" - ремейк "Белорусского вокзала". А в 2018 году Кеосаян снял комедию "Крымский мост. Сделано с любовью!" по сценарию Симоньян.

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