ФРГ намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ планирует поставить Киеву 2700 зенитных ракет. Речь идет о ракетах "Стрела" советского производства, стоявших на вооружении армии ГДР.

26 февраля стало известно, что немецкие власти впервые одобрили поставки вооружения на Украину - тогда было принято решение о передаче ВСУ тысячи единиц противотанковых гранатометов "Панцерфауст" и 500 ракет "Стингер".

До этого в ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие и направили Киеву лишь 5 тысяч касок. Германия объясняла это тем, что не осуществляет поставки военной техники и боеприпасов в страны с территориальными конфликтами.

Ранее, 28 февраля, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки отправит на Украину 1,5 тысячи единиц противотанкового оружия, 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых пайков.