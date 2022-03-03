Генпрокуратура предостерегла от участия в акциях экстремистских организаций

В то время как Вооруженные Силы РФ проводят специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, против России развернута беспрецедентная информационное атака. В частности, по данным Генпрокуратуры, сейчас в интернете распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций.

В ведомстве отметили, что необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ как экстремистские.

"Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.