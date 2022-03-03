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03.03.2022 16:04
Рубрика: Культура

Хабенский: Театр продолжит свое дело

Текст: Инга Бугулова
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский высказался относительно специальной военной операции на Украине. Он призвал не устраивать в соцсетях публичных расправ и заверил, что театр в эти непростые времена не прекратит давать спектакли.

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В своем обращении, опубликованном на официальной странице МХТ им. Чехова в Instagram, Хабенский отметил, что никогда не принимал участия в политических обсуждениях и не намерен делать этого сейчас.

"Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "За" или "Против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ", - попросил худрук.

Он также рассказал, что выходить на сцену артистам сейчас непросто: "В обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр - это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценностях человеческой жизни".

Напомним, ранее о происходящем высказалась оперная дива Анна Нетребко. Она отметила, что не является политиком и свою миссию видит в объединении людей, преодолевая политические разногласия. "Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды и осуждать свою Родину - это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого", - подчеркнула певица.

Культура Театр Драматический театр

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