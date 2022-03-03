Хор Данилова монастыря споет со Светланой Крючковой

Хор данилова монастыря и народная артистка РФ Светлана Крючкова готовят музыкально-поэтический спектакль "Любви небесной образ", премьера которого намечена на 7 апреля в Большом Кремлевском дворце. О том, как монастырский хор нашел свое место на большой сцене, о современной духовной музыке и о песнях, которым подпевает весь зал, корреспонденту "РГ" рассказал художественный руководитель и регент Хора Данилова монастыря Георгий Сафонов.

Фото: предоставлено Хором Данилова монастыря

Ваш хор славится своими выступлениями с известными артистами. Как заставляете слово и музыку звучать в унисон?

Георгий Сафонов: Наш хор одним из первых стал возрождать традиции музыкально-драматических действ. На выступлениях часто используем фонограммы колокольного звона, дудочек и гуслей, берем в руки треугольники, бубны и трещотки, читаем стихи, отрывки из летописей и поэм. Литературные отрывки связывают музыкальные номера и помогают рассказать одну большую историю.

Долгое время мы были единственным монастырским хором, кто позволял себе такое на сцене, а сейчас это стало даже модным. Симфонические оркестры любят делать такие программы. Мы, например, тесно работали с Вивальди-оркестром. Особое удовольствие выходить на сцену с большими артистами. Наш хор выступал с Евгением Стебловым, Марией Голубкиной, Андреем Мерзликиным, Дмитрием Певцовым. Рады возможности поработать со Светланой Николаевной.

В Кремле вы расскажете историю любви?

Георгий Сафонов: Это будет история о любви к матери и к родной земле. У нас много программ, посвященных Родине. Эта тема раскрывается во многих музыкальных произведениях русских композиторов, которые мы с удовольствием исполняем уже 30 лет. А вот о материнской любви будем петь впервые. Вместе с нами на сцену выйдет замечательный Большой детский хор им. В.С. Попова. Кому еще петь о маме, как ни детям? Блистательная Светлана Николаевна будет читать Ахматову, Цветаеву, Есенина, Евтушенко, Рубцова...

Легко нашли общий язык со Светланой Крючковой?

Георгий Сафонов: Светлана Николаевна - великолепная актриса. Я бывал на ее литературных вечерах и был поражен, как она читает поэзию. Она буквально открыла мне глаза на некоторых поэтов, и я понял, о чем на самом деле писали Ахматова или Евтушенко. Светлана Николаевна преподносит их так легко и доступно, что смыслы сами обрушиваются на тебя. Это особый дар, которым она владеет в совершенстве, а мы постараемся быть ей под стать.

Духовная музыка на сцене звучит так же органично, как и в храме?

Георгий Сафонов: Мы не разделяем пение в храме и на сцене. Конечно, в храме сами стены помогают, а на сцене есть только наш голос, чтобы без алтаря, фресок, кадил и свечей, создать особую атмосферу храмового пения, когда кажется, что оно льется откуда-то свыше. Чтобы усилить эффект, немного хитрим - можем включить запись колокольного звона или поэкспериментировать с освещением. У нас есть электрические свечи, которые зажигаем во время исполнения богослужебных песнопений. Военные песни чаще всего поем при ярком свете, а если это "Вечерний звон", то свет приглушаем, чтобы немножко навеять грусти.

Видишь на афише "монастырский хор" и готовишься услышать церковные песнопения, а вы, оказывается, и народные песни поете, и даже тюремные...

Георгий Сафонов: Стараемся знакомить публику с нашей национальной музыкальной культурой. Точно никогда не будем петь откровенную разгульную попсу и тяжелый рок, а все остальное - романсы, музыку русской эмиграции, народные песни, казачьи и те же тюремные - исполняем с удовольствием. Многие же не знают, что "Глухой неведомой тайгою..." или "Славное море - священный Байкал" - это шедевры наших тюремных песен. Радуем зрителей и чем-нибудь новеньким. Сергей Трофимов и Игорь Матвиенко пишут потрясающие песни с глубоким духовным смыслом.

Кто ваш зритель?

Георгий Сафонов: Своего зрителя нужно воспитывать. И мы, следуя традициям предков, всегда стараемся между двумя известными песнопениями поставить неизвестное. На концертах я обязательно рассказываю, что это за произведение, когда появилось, кто написал. А еще стараемся петь вместе с залом. Не представляете, как зрители воодушевляются.

Великая литература и музыка соединяются вместе, чтобы рассказать одну большую историю

Когда выступаете в других странах, зрители тоже подпевают?

Георгий Сафонов: Музыка понятна всем, а вот язык все-таки специальный. Не все у нас все понимают. А за рубежом, как мне кажется, зрители просто с удовольствием слушают наши голоса и оригинальную музыку. Европейцы, например, удивляются нашим древним распевам. Для Юго-Восточной Азии и Африки наши песнопения вообще что-то немыслимое, особенно русские басы.