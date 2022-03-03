Хуснуллин перечислил антикризисные меры в строительной отрасли

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об антикризисных мерах в строительстве. По его словам, правительство уже внесло в Госдуму комплекс инициатив, направленных на развитие отрасли, сообщает официальный сайт кабмина.

Одна из этих инициатив - возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов с иностранных на отечественные. По словам Хуснуллина, это позволит компаниям работать более оперативно и не останавливать стройку.

Также вице-премьер анонсировал упрощение согласования и утверждения изменений сроков действия документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и размещение сведений в информационных системах.

По словам Марата Хуснуллина, планируется упростить также конкурсные процедуры и дать возможность вносить изменения в государственные и муниципальные контракты. Намерено правительство рассмотреть и возможность предоставления СРО права выдавать займы своим членам из компенсационных фондов.

Вице-премьер подтвердил планы по дальнейшей поддержке ипотечных программ. По его словам, вскоре будут предложены меры по субсидированию процентных ставок по кредитам.

Кроме того, Марат Хуснуллин рекомендовал главам регионов обеспечить субсидии тем гражданам, у кого плата за ЖКХ превышает предельно допустимый уровень.

"Для нас сфера ЖКХ - это тоже мощный драйвер развития и поддержания системы жизнеобеспечения страны. Прошу этим заниматься серьезно", - подчеркнул вице-премьер.