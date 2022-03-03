IKEA закроет свои магазины в России уже 4 марта

Шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях в России уже с пятницы, 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее стало известно, IKEA намерена приостановить деятельность в России и Беларуси. Решение касается как онлайн, так и офлайн-режима работы.

"Эти решения напрямую влияют на 15 000 сотрудников ИКЕА. Амбиции групп компаний рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы обеспечили занятость и стабильный доход в ближайшем будущем и оказываем поддержку им и их семьям в регионе", - говорилось в сообщении компании.

IKEA - одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Компания была основана в 1943 году. Сейчас магазины IKEA работают в 63 странах, общее количество торговых точек - 465.