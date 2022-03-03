Юридические бюро помогают жителям ЛНР и ДНР

Счет жителей ЛНР и ДНР, которым оказали помощь государственные юридические бюро, превысил тысячу. И это число растет каждый день.

Уже вторую неделю мобильные бригады государственных юридических бюро работают в регионах, куда были эвакуированы жители ДНР и ЛНР. Например, в Ростовской области с 20 по 28 февраля мобильные офисы проконсультировали более 360 граждан. Автомобили с юристами выезжали в более чем 40 пунктов временного размещения, расположенных по всему региону, включая самые отдаленные районы. В Курскую область для оказания бесплатной юридической помощи прибыл спецавтомобиль государственного юридического бюро Московской области. Сотрудники проконсультировали 389 граждан в 13 пунктах временного размещения. В Ульяновской области организовано дежурство юристов государственного юридического бюро в 8 пунктах временного размещения. К работе активно привлекаются волонтеры и специалисты органов соцзащиты. Одновременно выезды для консультаций осуществляет спецавтомобиль. Специалистами "горячей линии" бюро проведены более 150 консультаций, лично приняты десятки человек.

Также выездные правовые консультации для эвакуированных жителей Донбасса проводятся государственным юридическим бюро Нижегородской области совместно с Главным управлением Минюста России по области. В ходе выездов в пункты временного размещения оказана помощь 157 гражданам. При этом сотрудники бюро осуществляют не только индивидуальные консультации, но и организовывают общие мероприятия, в ходе которых отвечают на наиболее актуальные вопросы граждан.

"Мы еще раз убедились в эффективности государственных юридических бюро как основных участников государственной системы бесплатной юридической помощи. Результаты работы существующих госюрбюро подтверждают необходимость их создания в каждом субъекте РФ", - подчеркнул заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын.