Юридические бюро помогают жителям ЛНР и ДНР

Новости

Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель 06:08
Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок 05:41
Москалькова призвала остановить втягивание Украиной мирных жителей в боевые действия 05:00
В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб 04:49
В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов 04:40
Сахалинцы отправили 15 тонн гуманитарной помощи для беженцев 04:17
Психиатр Качалов посоветовал больше гулять для борьбы с тревожностью 03:14
МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР 03:09
Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России 01:46
США перенесли испытание МБР Minutman-3 00:17
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации 00:04
США отвергают требования России в сфере безопасности 02.03.2022
Цена нефти Brent достигла 115 долларов впервые с 2014 года 02.03.2022
Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики 02.03.2022
В центре Москвы при пожаре погибли два человека 02.03.2022
В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело 02.03.2022
Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей 02.03.2022
МИД: РФ готовит ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН 02.03.2022
С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек 02.03.2022
H&M приостановила продажи в России 02.03.2022
"Юнармия" поможет детям Донбасса 02.03.2022
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине 02.03.2022
Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже 02.03.2022
Украина получила 1,5 тыс. единиц вооружения из Германии 02.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья 02.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
03.03.2022 02:10
Рубрика: Власть

Юридические бюро помогают жителям ЛНР и ДНР

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
Счет жителей ЛНР и ДНР, которым оказали помощь государственные юридические бюро, превысил тысячу. И это число растет каждый день.

Уже вторую неделю мобильные бригады государственных юридических бюро работают в регионах, куда были эвакуированы жители ДНР и ЛНР. Например, в Ростовской области с 20 по 28 февраля мобильные офисы проконсультировали более 360 граждан. Автомобили с юристами выезжали в более чем 40 пунктов временного размещения, расположенных по всему региону, включая самые отдаленные районы. В Курскую область для оказания бесплатной юридической помощи прибыл спецавтомобиль государственного юридического бюро Московской области. Сотрудники проконсультировали 389 граждан в 13 пунктах временного размещения. В Ульяновской области организовано дежурство юристов государственного юридического бюро в 8 пунктах временного размещения. К работе активно привлекаются волонтеры и специалисты органов соцзащиты. Одновременно выезды для консультаций осуществляет спецавтомобиль. Специалистами "горячей линии" бюро проведены более 150 консультаций, лично приняты десятки человек.

Жителям ЛНР и ДНР нотариусы предоставят услуги бесплатно

Также выездные правовые консультации для эвакуированных жителей Донбасса проводятся государственным юридическим бюро Нижегородской области совместно с Главным управлением Минюста России по области. В ходе выездов в пункты временного размещения оказана помощь 157 гражданам. При этом сотрудники бюро осуществляют не только индивидуальные консультации, но и организовывают общие мероприятия, в ходе которых отвечают на наиболее актуальные вопросы граждан.

"Мы еще раз убедились в эффективности государственных юридических бюро как основных участников государственной системы бесплатной юридической помощи. Результаты работы существующих госюрбюро подтверждают необходимость их создания в каждом субъекте РФ", - подчеркнул заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын.

Власть Право В мире экс-СССР ДНР В мире экс-СССР ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России
Мединский заявил, что делегация Украины прибудет на переговоры 3 марта
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД