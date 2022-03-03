Кабмин подготовил параметры новой амнистии капиталов и меры поддержки бизнеса

Проанализировав потенциальные последствия новых санкций и степень их влияния на граждан и бизнес, кабинет министров экстренно подготовил первые меры, чтобы сгладить возможные угрозы.

Михаил Мишустин: Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Фото: government.ru

Повестка прошедшего в среду, 2 марта, заседания правительства во многом была наполнена срочными решениями по поддержке разных отраслей экономики страны, которые могут пострадать от новых западных санкций. Эти меры днем ранее были отработаны на оперативном штабе под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. "Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", - подчеркнул он вчера.

Правительство получит дополнительные полномочия, чтобы задействовать срочные меры в части обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. "Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были поставлены из государств, присоединившихся к санкциям", - заявил Мишустин. Еще одна мера направлена на развитие производства лекарств, не имеющих российских аналогов. Кабинет министров сможет устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий. Особый режим предоставят компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы. Если они пострадают из-за санкций, в этом случае условия их договоров могут быть изменены, сообщил премьер.

Поправки в Налоговый кодекс позволят правительству быстро регулировать эту сферу, в частности продлевать сроки уплаты налогов. "Такие же полномочия предоставим и регионам в отношении региональных и местных налогов", - заявил Михаил Мишустин. Новый порядок будет действовать в течение всего 2022 года.

Для защиты активов российского бизнеса и граждан, на которые за рубежом, по словам премьер-министра, объявлена охота, подготовлен четвертый этап амнистии капиталов. Он станет еще более масштабным, чем предыдущий. "К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств", - сообщил глава кабмина. Вместо ценных бумаг в законе появится определение финансового актива. Это позволит легализовать не только акции и облигации, но и производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционы и другие.

Расширяя возможности для инвестирования внутри страны, правительство поддержало отмену с 1 марта НДС на драгоценные металлы для граждан. Законопроект планируется к рассмотрению Госдумой 4 марта. Мишустин пояснил: при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. "Такие вложения смогут стать хорошей альтернативой покупке валюты", - считает он.

Отдельный блок решений касается поддержки предприятий. С 10 марта и до конца года будет действовать мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Исключениями станут случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан.

Более шести миллиардов рублей правительство предоставит для сохранения льготной ставки в программе "ФОТ 3.0". Эта обновленная версия была запущена в конце прошлого года и должна помочь бизнесу сохранять рабочие места, выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам. "Мера позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке. По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", - сказал Михаил Мишустин.

Расширяя возможности для инвестирования внутри страны, правительство поддержало отмену с 1 марта НДС на драгоценные металлы для граждан

На полгода кабинет министров продляет программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. "Выделим на эти цели 500 миллионов рублей, - сообщил председатель правительства. - С помощью субсидий в полном объеме возместим предприятиям банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России". "Важно, что отечественная система быстрых платежей - это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт, особенно при сохраняющихся рисках отключения нашей страны от международных платежных систем", - заметил премьер.

Пока что решения правительства затронули только ряд наиболее чувствительных сфер, но, заверил Мишустин, власти следят за всеми важными для граждан вопросами и будут своевременно реагировать.