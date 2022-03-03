Кабмин получит полномочия для быстрого реагирования на изменения в экономике

Правительство направило в Государственную Думу проект поправок в Бюджетный кодекс, который даст кабинету министров полномочия для быстрого реагирования на изменения ситуации в экономике:

- в 2022 году правительство сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне, в том числе - для наполнения резервного фонда. Расходы госказны могут быть увеличены за счет использования ненефтегазовых доходов бюджета;

- регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов;

- в кодекс войдут положения, разрешающие размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги Российской Федерации. Приобретать их можно будет до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ 7-процентного "порога". Эта мера касается и акций российских компаний.