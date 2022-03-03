Кабмин предложил ограничить поводы для уголовных дел по налоговым преступлениям

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который ограничит причины для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают такую возможность для следственных органов только по материалам налоговой службы о вероятном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления.

Поправки в УПК, подчеркивают в кабинете министров, направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций.