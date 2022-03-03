Иностранные производители и ретейлеры один за другим объявляют о приостановке своей деятельности на территории России. Уже приостановили или в ближайшее время сделают это крупнейшие автомобильные бренды, производители электроники, продавцы популярных товаров. Это не просто неудобство для покупателей, но еще и сокращение, хоть и временное, рабочих мест. Тысячи работников будут вынуждены уйти в простой.

Как быстро в России могут появиться новые рабочие места после закрытия предприятий и компаний с иностранным капиталом? "Уже есть основания считать, что санкционный удар по экономике, а значит, и по рынку труда, не будет долгим. Российская армия практически близка к достижению тех целей, которая она поставила перед собой в начале операции. Уже сейчас начались переговоры, которые должны определить завершение острой фазы кризиса и урегулирование ситуации с учетом российских интересов", - подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По мнению эксперта, как и во время ковидного кризиса 2020 года, якорем, удерживающим рынок труда от потрясений, станут государственные предприятия, бюджетники, оборонка и другие отрасли, привязанные к бюджетному финансированию, и на которые приходится более половины занятых в России.

"Несмотря на введенные санкции, прекрасно себя чувствуют предприятия, ориентированные на экспорт топлива, металлов, продовольственной продукции, химии, удобрений. То есть в отличие от 2020 года, когда эпидемия ковида сопровождалась резким спадом на мировых рынках, сегодня ситуация обратная, и компании из перечисленных секторов имеет все возможности для увеличения зарплат, а также для найма нового персонала", - рассуждает Зубец. Быстро должно стартовать импортозамещение в промышленных отраслях. Это приведет к росту найма на те предприятия, которые могут компенсировать недостаток импортных поставок.

Отказ зарубежных одежных брендов поставлять товары в Россию увеличит возможности отечественных текстильных компаний, которые смогут расширить свои рынка сбыта, выйдя в российские регионы, а значит, им понадобится большой штат сотрудников - от швей, модельеров до логистов и маркетологов. "Алкогольные европейские бренды имеют достойные аналоги в виде крымских и краснодарских виноделов, которым также понадобятся профессионалы для расширения производства и продвижения на рынок", - добавляет главный редактор журнала "Маркетинг и логистика" Ольга Жильцова.

Санкционный удар по российской экономике, а значит, и по рынку труда, не будет долгим

А доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" Фарида Мирзабалаева напоминает, что наша экономика переживает не первый кризис и выработаны определенные "амортизаторы" - например, "субсидируемая занятость", когда государство частично возмещает издержки работодателя по сохранению занятости. При этом возрастет "скрытая безработица" - отпуска по инициативе работодателя с частичным сохранением заработной платы, сокращенный рабочий день и т.д. Но для тех, кто окажется в рядах безработных, пособие по безработице, как и в условиях пандемии, скорее всего, будет оформляться по упрощенной схеме и по максимальному уровню.