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Рубрика: В мире

Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России

Фото: AFP/Federico PARRA Фото: AFP/Federico PARRA
Фото: AFP/Federico PARRA

Действия Запада в отношении России - это преступление против русского народа и экономическая война. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День восьмой. Онлайн

Он напомнил исключение из системы SWIFT, закрытие воздушного пространства, прерванные торговые связи и другие санкции. "Это сумасшествие, что они делают с Россией", - цитирует РИА Новости выступление венесуэльского политика.

Мадуро считает, что главная война в мире - экономическая, финансовая и торговая.

По его словам, преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира. Использование доллара в финансовых и торговых системах и в экономических войнах нужно прекратить, считает президент Венесуэлы.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Он также подчеркнул, что Россия - мощная страна и одна из великих держав 21 века. "У России суперпромышленность, мощный сельскохозяйственный сектор, сильный военный сектор". Венесуэла будет поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на санкции Запада, заверил Мадуро.

Экономика России под ударом, но запас прочности есть, она устоит. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар. Запас прочности есть, потенциал есть, планы. Энергичная работа ведется. На ногах устоим", - заверил Песков. Ответные меры России вызваны враждебными действиями, "которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики", сказал пресс-секретарь президента. инимаемые меры помогут минимизировать риски, последствия и застраховать от раскачивания экономики, заявил он. Недружественные действия носят беспрецедентный характер, и "надо действовать жестко, продуманно и четко", заключил Песков.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии проводится с 24 февраля. Ее цель - защитить людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По заявлению Минобороны РФ, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире Южная Америка Венесуэла Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР Санкции и антисанкции

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