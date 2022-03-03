Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил, что намерен баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах.

В своем письме к нации Макрон попросил народ Франции о доверии и пообещал вместе с французами дать "особый французский и европейский ответ" современным вызовам.

3 марта заканчивается срок подачи заявок для участия в президентских выборах, которые пройдут 10 и 24 апреля 2022 года. В опросах общественного мнения Макрон занимает лидирующую позицию. За него готовы отдать голоса 27 процентов французов. Второе место с 18 процентами занимает лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.