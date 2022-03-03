Мария Захарова прокомментировала состояние Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала странное состояние президента Украины Владимира Зеленского во время беседы с журналистами в Киеве.

"Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Он под Нуланд", - заключила она.

Также Захарова призвала читателей внимательно изучить лицо Зеленского, когда ему задали вопрос о Сергее Лаврове, на который украинский лидер ответил, что он "читает неплохо лица" и ему "неинтересно смотреть в глаза этого человека".