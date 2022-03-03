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03.03.2022 20:55
Рубрика: Власть

Мединский: Россия и Украина договорились о формате гуманитарных коридоров

Текст: Иван Сысоев
Москве и Киеву удалось договориться по вопросу создания гуманитарных коридоров для вывода населения. Об этом заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам Мединского, сторонам удалось обсудить все три основных блока вопросов, в частности военный, международно-гуманитарный, а также вопрос будущего политического урегулирования. "Позиции ясны, записаны по пунктам, - подчеркнул он. - По части вопросов удалось найти взаимопонимание".

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Глава российской делегации указал, что в ходе переговоров удалось продвинуться по главному вопросу - спасения людей. Мединский указал, что представители министерств обороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения. В данных зонах, подчеркнул он, будет действовать временное прекращение огня. Мединский назвал достигнутые результаты существенным прогрессом.

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