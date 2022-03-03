МИД РФ: США запугивают разные страны из-за их контактов с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по теме контактов с Россией.

"Мы видим перегруппировку (стран - прим. "РГ"). Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть", - отметила дипломат. По словам Захаровой, Белый дом ранее опробовал свою тактику на властях ФРГ и проекте газопровода "Северный поток-2".

Ранее Захарова раскритиковала решение правительства Германии об остановке проекта "Северный поток-2". Тогда официальный представитель МИД РФ отметила, что этот шаг немецких властей нанесет ущерб отношениям между Москвой и Берлином.