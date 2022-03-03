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Рубрика: Власть

МИД РФ: В условиях санкций для РФ возникнут новые возможности

Текст: Юрий Нечаев

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме заявил, что в условиях санкций против России будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться.

"Нас невозможно изолировать полностью... Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться", - подчеркнул Панкин, указав на необходимость развития регионов Сибири.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что, хотя экономика России находится под ударом, но запас прочности есть, она устоит. "Экономика сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар. Запас прочности есть, потенциал есть, планы. Энергичная работа ведется. На ногах устоим", - заверил Песков.

Ответные меры России вызваны враждебными действиями, "которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики", сказал пресс-секретарь президента. Принимаемые меры помогут минимизировать риски, последствия и застраховать от раскачивания экономики, заявил он.

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