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03.03.2022 20:15
Рубрика: Экономика

Минфин освободит сотрудников банков от НДФЛ с экономии на процентах по кредитам

Текст: Алексей Рыбин

Министерство финансов намерено освободить сотрудников банков от НДФЛ с выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам. Ведомство подготовит соответствующие изменения в Налоговый кодекс в течение марта, сообщает пресс-служба министерства.

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Мерой предусмотрено освобождение сотрудников банков от НДФЛ с января 2022 года.

"Это позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на работников кредитных организаций в связи с существенным повышением ключевой ставки Банка России", - отмечается в сообщении Минфина.

В министерстве подчеркивают, что нововведение коснется лишь банковских служащих - поскольку обязанность по уплате налога с выгоды могла бы возникнуть только у них.

"На всех остальных заемщиков, обычных граждан, это правило не распространяется, налогов с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам для них не существует", - сообщает Минфин.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство НДФЛ и налоговые декларации

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