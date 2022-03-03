Минобороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине

Министерство обороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине в целях предотвращения инцидентов военного характера, сообщает Reuters.

Ранее, 28 февраля американское издательство Politico сообщило о предложении Москве со стороны руководства Пентагона об организации канала связи между военными ведомствами двух стран, подобного тому, что действовал во время военной операции России в Сирии.

По словам источника Politico в Пентагоне, создание канала необходимо из-за того, что украинское воздушное пространство нестабильно, а самолеты ВСУ пересекают воздушное пространство НАТО.