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03.03.2022 22:34
Рубрика: Власть

Минобороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине

Текст: Юрий Нечаев

Министерство обороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине в целях предотвращения инцидентов военного характера, сообщает Reuters.

Ранее, 28 февраля американское издательство Politico сообщило о предложении Москве со стороны руководства Пентагона об организации канала связи между военными ведомствами двух стран, подобного тому, что действовал во время военной операции России в Сирии.

По словам источника Politico в Пентагоне, создание канала необходимо из-за того, что украинское воздушное пространство нестабильно, а самолеты ВСУ пересекают воздушное пространство НАТО.

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