ВС РФ готовы эвакуировать иностранцев военно-транспортной авиацией

О блокировании украинскими национальными батальонами иностранных граждан в удерживаемых пока городах сообщили в четверг на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Руководителем этого штаба ранее был назначен начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, справедливое возмущение вызывают "вопиющие случаи террористических действий украинских националистов по насильственному удержанию и воспрещению к эвакуации мирного населения и иностранных граждан". Так, из Харькова в настоящий момент не могут выехать 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама и 202 гражданина Китая. В городе Сумы удерживаются 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 Китая. Из Чернигова из-за действий националистов не могут выехать 9 граждан Индонезии.

"В Министерство обороны России обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации 10 своих граждан: семерых - из Киева и троих - из Мариуполя. Они не могут покинуть блокированные населенные пункты", - сообщил генерал Мизинцев.

Отмечается, что вчера в Харькове "нацистами была обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России". При этом 2 человека получили серьезные ранения.

"Учитывая изложенное, прошу Министерство иностранных дел РФ экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим, а также на администрации перечисленных населенных пунктов, в том числе и крупных городов по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств, - заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев. - Необходимо обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всех граждан, которые изъявили на это желание".

Отмечается, что российской стороной уже созданы все необходимые условия для их безопасной эвакуации. "Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры. В Белгородской области на пунктах пропуска Нехотеевка и Суджа уже сегодня с 6 утра в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находятся 130 комфортабельных автобусов", - говорится в сообщении с заседания штаба.

При этом на пунктах пропуска оборудованы места для временного размещения, отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медпункты, создан запас лекарственных препаратов.

"Эвакуируемые в дальнейшем будут перевезены в Белгород с последующей доставкой на родину воздушным транспортом. В том числе самолетами Военно-транспортной авиации", - заверили российские военные.