Москалькова призвала остановить втягивание Украиной мирных жителей в боевые действия

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Омбудсмен призвала международные правозащитные организации немедленно вмешаться в ситуацию на Украине.

"Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирных жителей в боевые действия и использования их в качестве живого щита со стороны военных Украины", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале омбудсмена. Отмечается, что несколько таких сигналов поступили из Мариуполя.

Есть информация, что на завод "Азов-сталь" завозят гражданскил лиц и размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. В случае прорыва обороны националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию. Также в одной из школ принудительно удерживают свыше 60 человек, большинство из них - женщины и дети. Сюда же насильно доставляют мирных жителей, которые пытались покинуть город по гуманитарным коридорам. Поступает информация о минировании Приазовского государственного технического университета и подступов к нему.

Омбудсмен подчеркивает: даже, когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. "Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита", - отметила Москалькова.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что вокруг ситуации на Украине распространяется настолько большое количество лжи, что не все граждане могут ей противостоять. "Не хватает правды. Очень важно, чтобы каждый из нас хотел донести правду и уберечь мир", - отметила она.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии проводится с 24 февраля. Ее цель - защитить людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По заявлению Минобороны РФ, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.