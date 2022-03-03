Нарышкин: Украина разрабатывала ядерное оружие

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия.

В материале, опубликованном на сайте СВР в среду, Сергей Нарышкин сослался на информацию российского министерства обороны, свидетельствующую о том, что Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи.

При этом в Вашингтоне, уточнил Сергей Нарышкин, знали об этом и были готовы помочь Киеву, "подставив украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток".

Со ссылкой на документы американского разведывательного сообщества директор СВР сообщил о том, что в Вашингтоне в качестве реальной угрозы собственной безопасности видят прежде всего возникновение на евразийском континенте "региональных гегемоний", способных бросить вызов американскому могуществу. По словам Нарышкина, американские и натовские эксперты поэтому так "плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии".