Нарышкин: Запад пытается разрушить наше государство

По словам директора СВР, чем успешнее развивается специальная военная операция России на Украине, тем сильнее становится истерика у Соединенных Штатов и других стран НАТО, а от возбуждения президент США Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Нарышкин уточнил, что удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства.

Со ссылкой на документы американского разведывательного сообщества директор СВР сообщил о том, что в Вашингтоне в качестве реальной угрозы собственной безопасности видят прежде всего возникновение на евразийском континенте "региональных гегемоний", способных бросить вызов американскому могуществу.

Как отметил директор СВР, у США и западных стран нет ни возможности, ни духу попытаться ответить России в открытом и честном военно-политическом противостоянии, поэтому в ход идут подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную "блокаду". "Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности", - заключил Сергей Нарышкин, добавив, что нейтральный статус Киева имеет критическое значение для России, поскольку он является минимальным территориальным барьером, необходимым Российской Федерации для отражения атак с Запада. По словам Нарышкина, это хорошо осознают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так "плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии".