Новый законопроект предлагает ввести для чиновников присягу

Новости

Силуанов: ключевыми задачами являются сохранение рабочих мест и зарплат 21:18
Нарышкин: Украина разрабатывала ядерное оружие 21:14
МИД: Один человек погиб при обстреле сухогруза из Бангладеш военными Украины 21:03
РКН потребовал от Telegram удалить боты с информацией о военнослужащих ВС РФ 21:00
Путин: Неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан 20:37
Путин: Военные РФ прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты строили 8 лет 20:34
Путин: Украинские националисты используют мирных жителей как живой щит 20:31
Путин присвоил звание Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову 20:23
Зеленский дал пресс-конференцию в неадекватном состоянии 20:19
Путин: Не откажусь от убеждения, что русские и украинцы - один народ 20:17
Минфин освободит сотрудников банков от НДФЛ с экономии на процентах по кредитам 20:15
Путин: Специальная операция на Украине идет по плану 20:15
Захарова: Россия пока не рассматривает возможность выхода из ОБСЕ 19:57
ЦБ РФ намерен "отвязать" ставки от ключевой по кредитам для МСП 19:51
S7 подтвердила частичную отмену международных рейсов 19:43
Власти Молдавии подали заявку на вступление в Евросоюз 19:33
Минобороны РФ показало, как российские войска продвигаются по Киевской области 19:31
Путин объяснил саудовскому принцу цель спецоперации по защите Донбасса 19:25
РФС подаст апелляцию в CAS на решения ФИФА с УЕФА об отстранении сборных России 19:06
АТОР: Цены на туры в Турцию и Египет выросли на 65-80% 19:04
ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на жилье 19:02
Роскомнадзор потребовал разблокировать канал ЦСКА на YouTube 18:55
Бывшему спикеру парламента Иллинойса предъявлено обвинение в рэкете 18:50
В Севастополе начали сбор гуманитарной помощи для Херсонской области 18:42
Захарова: Пекин занял взвешенную позицию в отношении ситуации на Украине 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
03.03.2022 19:29
Рубрика: Власть

Новый законопроект предлагает ввести для чиновников присягу

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
Каждого гражданина, впервые вступающего на стезю госслужбы, могут обязать приносить присягу. Будущий чиновник торжественно поклянется: быть честным и неподкупным, чутко относиться к жалобам граждан и в целом служить народу на совесть.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

С соответствующей инициативой выступила группа сенаторов и депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Как напоминают разработчики проекта, сегодня присягу приносят судьи, прокуроры, военнослужащие, судебные приставы и некоторые другие ответственные лица. Однако обычный гражданин заступает на пост без лишних церемоний. Пришел, сел в кресло - и все, он уже руководит.

Будущий чиновник должен прочувствовать всю важность момента: ведь государственная служба - это не просто работа, где можно скучать и перекладывать бумажки. Чиновник служит обществу

Между тем далеко не все чиновники проникаются чувством ответственности. Многим кажется, что они поступили на обычную работу, где можно сидеть по восемь часов в кабинете, перекладывать бумажки, пить чай и думать, как бы побыстрее уйти домой. Но нет, государственная служба - это особая миссия. Звучит, конечно, высокопарно, но на деле так и есть.

Торжественная присяга, по замыслу авторов идеи, позволит начинающим столоначальникам прочувствовать всю значимость момента.

"Торжественное обещание, данное публично, позволит лицам, впервые поступающим на государственную гражданскую службу, отчетливее понимать ответственность за это решение, - полагают авторы проекта. - Клятва перед обществом честно и достойно выполнять свои обязанности послужит важной составляющей добросовестного, правомерного и ответственного поведения в дальнейшем".

Планируется, что присяга будет приниматься у человека один раз, в торжественной обстановке, под Государственным флагом Российской Федерации. Порядок проведения присяги будет устанавливаться отдельно в каждом государственном ведомстве.

Фото: Государственная дума РФ
Госдума поддержала законопроект об изъятии сомнительных средств со счетов чиновников

Конечно, не все люди обладают ценной способностью держать свои клятвы. Кто-то и после присяги не устоит перед соблазном спутать свой карман с государственным. А кто-то нет-нет, да и нагрубит гражданам. Однако для столоначальника нарушение клятвы обойдется очень дорого.

Как подчеркивают разработчики законопроекта, все меры ответственности в законодательстве уже предусмотрены.

Ничего дополнительного не нужно. Например, польстился на взятку? В Уголовном кодексе есть статья на этот случай. Не ответил вовремя гражданину? Есть наказания и за это. Не уголовные, конечно, но чувствительные. И так далее.

Но нарушение присяги может стать отягчающим обстоятельством.

Кроме того, финансовая жизнь чиновника сегодня полностью прозрачна. Он регулярно сдает декларации о доходах и своем имуществе. Если выяснится, что столоначальник тратит намного больше, чем получает, у него возникнут серьезные проблемы. Имущество, по поводу происхождения которого чиновник не сможет объясниться, будет через суд изъято в казну. Деньги же неизвестного происхождения пойдут в Пенсионный фонд.

Коррупционные средства чиновников изымут в пользу государства
Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин присвоил звание Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову
Нарышкин: Запад пытается разрушить наше государство
МИД РФ: России приходится сталкиваться с информационным терроризмом Запада
IKEA заявила о приостановке работы в России и Беларуси
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД