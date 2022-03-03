Новый законопроект предлагает ввести для чиновников присягу

Каждого гражданина, впервые вступающего на стезю госслужбы, могут обязать приносить присягу. Будущий чиновник торжественно поклянется: быть честным и неподкупным, чутко относиться к жалобам граждан и в целом служить народу на совесть.

С соответствующей инициативой выступила группа сенаторов и депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Как напоминают разработчики проекта, сегодня присягу приносят судьи, прокуроры, военнослужащие, судебные приставы и некоторые другие ответственные лица. Однако обычный гражданин заступает на пост без лишних церемоний. Пришел, сел в кресло - и все, он уже руководит.

Будущий чиновник должен прочувствовать всю важность момента: ведь государственная служба - это не просто работа, где можно скучать и перекладывать бумажки. Чиновник служит обществу

Между тем далеко не все чиновники проникаются чувством ответственности. Многим кажется, что они поступили на обычную работу, где можно сидеть по восемь часов в кабинете, перекладывать бумажки, пить чай и думать, как бы побыстрее уйти домой. Но нет, государственная служба - это особая миссия. Звучит, конечно, высокопарно, но на деле так и есть.

Торжественная присяга, по замыслу авторов идеи, позволит начинающим столоначальникам прочувствовать всю значимость момента.

"Торжественное обещание, данное публично, позволит лицам, впервые поступающим на государственную гражданскую службу, отчетливее понимать ответственность за это решение, - полагают авторы проекта. - Клятва перед обществом честно и достойно выполнять свои обязанности послужит важной составляющей добросовестного, правомерного и ответственного поведения в дальнейшем".

Планируется, что присяга будет приниматься у человека один раз, в торжественной обстановке, под Государственным флагом Российской Федерации. Порядок проведения присяги будет устанавливаться отдельно в каждом государственном ведомстве.

Конечно, не все люди обладают ценной способностью держать свои клятвы. Кто-то и после присяги не устоит перед соблазном спутать свой карман с государственным. А кто-то нет-нет, да и нагрубит гражданам. Однако для столоначальника нарушение клятвы обойдется очень дорого.

Как подчеркивают разработчики законопроекта, все меры ответственности в законодательстве уже предусмотрены.

Ничего дополнительного не нужно. Например, польстился на взятку? В Уголовном кодексе есть статья на этот случай. Не ответил вовремя гражданину? Есть наказания и за это. Не уголовные, конечно, но чувствительные. И так далее.

Но нарушение присяги может стать отягчающим обстоятельством.

Кроме того, финансовая жизнь чиновника сегодня полностью прозрачна. Он регулярно сдает декларации о доходах и своем имуществе. Если выяснится, что столоначальник тратит намного больше, чем получает, у него возникнут серьезные проблемы. Имущество, по поводу происхождения которого чиновник не сможет объясниться, будет через суд изъято в казну. Деньги же неизвестного происхождения пойдут в Пенсионный фонд.