Почти 642 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 208 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 54,8 тысячи человек.

На сегодняшний день 3 821 военнослужащий с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 659 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. 67 находятся в обсерваторах. Немногим более 3 тысяч человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Только один военный находится в состоянии средней тяжести.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 54 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена менее чем у 1 100 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 776 человек, 224 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,8 тысячи пациентов, свыше 12,3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 641 993 человека, сообщили в Минобороны РФ.