Постпред России: От ОБСЕ не стоит ждать объективности

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что от организации в настоящий момент не стоит ожидать объективности, в том числе и по причине польского председательства. Об этом он заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ по вопросу преступлений Украины против гражданского населения и недопустимой реакции западных стран на специальную военную операцию России, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул российский дипломат, Варшава постоянно "заводит в ОБСЕ тему "российской агрессии". По словам Лукашевича, заявления стран НАТО о подготовке новых военных поставок на Украину в Москве рассматривают как "продолжение безответственной политики, направленной на прямое разжигание военной эскалации на Украине". Такие шаги, считает постпред России, "никак не вяжутся со звучащими из этих же стран призывами к миру".

По мнению Лукашевича, отправка киевскому режиму вооружений создает неприемлемые риски. При этом Москва считает важным избежать ситуаций и инцидентов, которые могли бы привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.