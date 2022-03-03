Премия "Лицей" продлила сроки приема конкурсных работ

Оргкомитет литературной премии "Лицей" для молодых писателей и поэтов объявил о продлении сроков приема конкурсных работ. Новый дедлайн - 21 марта.

Напомним, что к участию в премии "Лицей" приглашаются поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет. Отправить заявку могут как сами авторы, так и региональные издательства и СМИ. Организаторы уточняют, что на конкурс принимаются рукописи без ограничения по срокам издания, а также произведения, опубликованные с 1 января 2021 года.

Отправить заявку можно по электронной почте lyceum@pushkinprize.ru или через сервис "Ридеро". Длинный список претендентов на победу в двух номинациях "Проза" и "Поэзия" объявят до 28 апреля. Короткий список станет известен до 18 мая. А победителей объявят и наградят 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.