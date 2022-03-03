Принято решение о ликвидации радио и сайта "Эхо Москвы"

Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции и одноименного сайта.

"Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации "Эхо Москвы", совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ радиоканала "Эхо Москвы" и СМИ одноименного электронного периодического издания", - сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа", владеющего более 70 процентов акций радиостанции.

Во вторник, 1 марта, на основании требования Генпрокуратуры, Роскомнадзор заблокировал доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканала "Дождь" (признан в России СМИ иноагентом) "за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины…".