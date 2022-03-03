Производители мебели рассказали о ситуации на рынке

Уход из России иностранных мебельных компаний поспособствует развитию отечественного производства, считают в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

О приостановке деятельности в России заявили в четверг компании IKEA и Jysk. IKEA многому научила российских мебельщиков - технологиям маркетинга, продажи, сервиса, подхода к клиенту, отмечает гендиректор ассоциации Тимур Иртуганов. Компания также размещала заказы на производство своей продукции на российских мебельных предприятиях. Сейчас она приостанавливает работу, но российские производственные мощности никуда не деваются, говорит Иртуганов. "Если вы зайдете в наши мебельные торговые комплексы, вы заметите, что ассортимент нашей российской мебели стал значительно шире и наша мебельная промышленность сейчас может предложить значительно больший выбор, чем IKEA".

Что касается компании Jysk, то она пришла на российский рынок лишь год назад и не успела занять какой-то значимой доли рынка, но за рубежом это основной конкурент IKEA, отмечают в ассоциации. "Все остальные иностранные производители и продавцы продолжают работать на нашем рынке", - говорит Иртуганов.

IKEA - это, безусловно, заметный мировой бренд, но они не занимали какого-то доминирующего положения на рынке, добавляет эксперт. В объеме продаж мебели доля импорта занимает 40%. "Даже полное отсутствие импорта на российском рынке мебели пойдет лишь на руку российской мебельной промышленности, так как сегодня мы уже обладаем и современными мебельными предприятиями, и технологиями производства качественной мебели", - говорит он. Сейчас из-за сложностей с логистикой временно сократится ассортимент фурнитуры, сроки поставок увеличатся. "Но это ненадолго", - уверен Иртуганов.