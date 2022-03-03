Психиатр Качалов посоветовал больше гулять для борьбы с тревожностью

Люди, склонные к сезонным колебаниям настроения, сейчас могут испытывать повышенное чувство тревоги. Что же делать? Психиатр Павел Качалов посоветовал соблюдать информационную гигиену и периодически отвлекаться от новостей, например, больше гулять.

"Поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же", - объяснил специалист. Он добавил, что на людей сейчас обрушился просто вал негативной информации: "Ее слишком много, она повторяющаяся".

Тем же, у кого все очень серьезно, например, есть признаки депрессии, нужно срочно обратиться к специалистам. Потому что в некоторых случаях необходима медикаментозная терапия (антидепрессанты).

"На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно стоит обратиться за помощью",- сказал Качалов в эфире радио Sputnik.