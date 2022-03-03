Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом.

Согласно тексту указа, орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России - за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награждены восемь медиков, семь из которых - сотрудники московских медучреждений.

Медалью Луки Крымского президент наградил почти 80 медиков.

Президент, кроме того, наградил настоятельницу Свято-Введенского Толгского женского монастыря игуменью Варвару (Третьяк) орденом Святой Великомученицы Екатерины, говорится в указе.

В документе отмечено, что игуменья награждена "за вклад за развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю трудовую деятельность".