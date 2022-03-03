Путин: Неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан

Граждане зарубежных государств на Украине оказываются в заложниках у неонацистов, заявил президент России Владимир Путин.

"Они еще и взяли заложников - иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине", - сказал он в четверг на совещании с членами Совбеза.

Путин напомнил, что на железнодорожном вокзале в Харькове удерживали около 3 тысяч граждан Индии, часть из них удерживается до сих пор, более 500 иностранцев не может выбраться из города Сумы. "Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения", - добавил президент.