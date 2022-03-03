Путин объяснил саудовскому принцу цель спецоперации по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом изложил ему принципиальные подходы РФ при проведении военной операции по защите Донбасса.

Как сообщила пресс-служба Кремля, с учетом антироссийских санкций Владимир Путин также заявил о недопустимости политизации вопросов глобального энергообеспечения.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в развитии взаимовыгодного партнерства, добавили в пресс-службе.

Кроме того, Москва и Эр-Рияд будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении. Работа в этом формате, напомнили в Кремле, способствует обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке.