Путин объявил о выплатах семьям погибших в операции на Украине военных

Все члены семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, получат свыше 7 млн рублей. Кроме того, будут предусмотрены дополнительные выплаты семьям - 5 млн рублей. Об этом заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Получившие ранения участники операции получат, помимо уже предусмотренных законом выплат, по 3 млн рублей, сказал он.

"Наш долг - поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за безопасность России", - заявил глава государства. "Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 млн 421 тысяч рублей", - отметил Владимир Путин. Также будет выплачена ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

"Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 млн рублей", - сказал президент.

Все раненные при проведении операции военнослужащие получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если контрактник из-за ранения будет признан негодным к службе, то получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию, продолжил Путин. Эти меры уже предусмотрены законом, уточнил он.

Также нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, - по 3 млн рублей, объявил президент.