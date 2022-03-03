Путин: Российские военнослужащие проявляют массовый героизм

В ходе операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Как российские военные, так и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм, заявил он.

"Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, - подчеркнул российский лидер. - Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, чтобы спасти своих товарищей и мирных жителей".

Президент привел ряд примеров героизма - в частности, проявленного в ходе прорыва обороны националистов в районе Волновахи.