Путин: Военные РФ прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты строили 8 лет

Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине сумели прорвать оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет.

"Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в четверг.

Путин также подчеркнул, что в ходе боев российские военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм.