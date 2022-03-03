Путин заявил Макрону, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены

Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Российский президент заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям к Киеву, и подчеркнул, что вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.

Разговор лидеров продлился более полутора часов. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции, не согласившись со многими озвученными тезисами, говорится в сообщении Кремля. Отмечается что Путин дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Президент РФ прокомментировал заявление Макрона, который ранее назвал "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом.

"В ходе спецоперации по защите Донбасса Россия намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита", - сообщается на сайте Кремля.

Путин также обратил внимание, что в упомянутом обращении президента Франции ни слова не говорится о саботаже украинским руководством минских договоренностей в течение семи лет и о том, что западные страны ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять. "Кроме того, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынуждающий сотни тысяч людей искать убежища в России", - подчеркивается в сообщении Кремля.

Путин снова изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева: это демилитаризация, нейтральный статус Украины и отсутствие угрозы для России с этой территории.

"Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - указывается в сообщении.

Президент РФ также обратил внимание на то, что в ходе спецоперации, которая идет по плану, российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.

"Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов - не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", - подчеркивают в Кремле.

Российская сторона готова к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем. "Владимир Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан. Упомянул, в частности, о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики по сути держат в заложниках", - говорится в сообщении. Макрон в свою очередь пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством.