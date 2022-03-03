Работников избавят от долгов по кредитам

У ряда работников может появиться возможность избавиться от кредитных долгов и найти более выгодную работу.

Общественное движение "Труд" при поддержке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО "НАПКА") запускает программу помощи людям по снижению долговой нагрузки.

По статистике кадровых агентств, каждый третий потенциальный сотрудник имеет просроченную задолженность по кредитным обязательствам. Как говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в 2021 году совместное исследование Финансового университета при правительстве РФ и общественного движения "Труд" показало, что более трети кандидатов на открытую вакансию получали отказ из-за просроченных долгов перед банками. Работодатели боятся, что люди с долгами могут легче поддаваться на различные коррупционные схемы. Общественники вместе с "НАПКА" разработали информационную платформу, цель которой расширить доступность рабочих мест для россиян с долгами по кредитам.

Как это будет работать? Информационная платформа выступает в роли связующего звена между работодателями и кредиторами. При согласии сотрудника или кандидата на должность работодатель от лица кредитора подписывает с ним договор о реструктуризации долга. На его покрытие будут удерживать часть денег из зарплаты. Платежи должны быть комфортны для работника-заемщика и сохранять его реальный располагаемый доход. Кредиторы получают гарантированные платежи, а работодатель предоставляет работникам дополнительную льготу, которая позволит минимизировать расходы по возврату долгов.