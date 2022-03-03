Более 97 тысяч девятиклассников зарегистрировались на ГИА

В столице завершилась регистрация выпускников девятых классов на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА). Экзамены ждут 97 тысяч девятиклассников, что больше почти на три с половиной тысячи.

Как рассказали в департаменте образования и науки Москвы, основное отличие ГИА в этом году от прошлого состоит в том, что для получения аттестата зрелости учащиеся снова должны сдавать не два, а четыре экзамена. К двум основным государственным экзаменам по русскому языку и математике добавились еще два экзамена на выбор. Четыре экзамена будут сдавать и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году из-за эпидемиологической ситуации профильные экзамены были отменены, чтобы уменьшить число контактов и, как следствие, снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Сейчас ситуация изменилась, поэтому профильные экзамены на федеральном уровне.

Из-за улучшения ситуации с заболеваемостью ковидом Роспотребнадзор смягчил ряд ограничений на проведение массовых мероприятий, в том числе и на экзамены. Так, отменено обязательное соблюдение соцдистанции, а значит "антиковидная" рассадка школьников на аттестационных экзаменах останется в прошлом. Учеников рассадят за столами по одному, чтобы не списывали и не мешали друг другу. Несмотря на то что выпускников в этом году больше, мест для сдачи экзаменов - меньше. Если в прошлом году было открыто почти 500 пунктов сдачи экзаменов, в этом году подготовят чуть более 450. Из оставшихся санитарно-эпидемиологических требований сохраняются регулярная дезинфекция помещений и наличие в экзаменационном помещении обеззараживателя воздуха безопасного типа. Кроме того, перед экзаменом всем участникам измерят температуру тела. Никаких сюрпризов для выпускников не ожидается: девятиклассники еще с ноября проходят тренировочные экзамены. "В ходе их девятиклассники знакомятся со всей процедурой проведения экзамена - от рамки металлодетектора до получения результатов", - рассказала "РГ" руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

Для допуска к экзамену более 90 тысяч учеников в начале февраля уже прошли обязательный этап для допуска к экзаменам по русскому языку - собеседование. Впервые ребята прошли и тренировочные экзамены по географии, английскому языку и физике в компьютерном формате. Такой же формат, как ожидается, можно выбрать и на итоговом госэкзамене. А 12 марта девятиклассники проверят свои знания на тренировочном экзамене по математике. Изменились и сроки проведения экзаменов, начнутся они раньше обычного - 19 мая, а завершатся только 22 июня. Пересдать экзамены по всем предметам можно с 4 по 9 июля. Кстати, по всем вопросам о государственной итоговой аттестации обращаться можно по телефону +7(499) 653-94-50.