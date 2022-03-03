Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
15:11 03.03.2022

Девелоперы начали массово переписывать цены

На фоне роста ключевой ставки, рекордного подорожания ипотеки и ажиотажного спроса на рынке, девелоперы Московского региона активно пересматривают прейскуранты, сообщает "Циан". Причем как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Только за последние сутки (с 1 по 2 марта) для 44% квартир и апартаментов Московского региона девелоперы изменили стоимость. За день до этого (1 марта) обновленные цены получили всего 20% лотов в продаже, а 28 февраля (в день повышения ключевой ставки) - 18%.

Именно повышение ключевой ставки стало триггером пересмотра прайса - до этого события ежедневно обновление цен происходило для 5-6% квартир и апартаментов в продаже, отмечают в компании.

При этом изменение цен происходит в обе стороны.

Сразу после резкого удорожания ипотеки девелоперы стали активнее предлагать дисконты - 1 марта относительно 28 февраля для 12,5% лотов в продаже стоимость была снижена, а для 7,2% - повышена.

В этот же день в полтора-два раза увеличилась активность покупателей, что уже 2 марта привело к изменению стратегии: меньшая часть лотов (15,5%) получили дисконт, а почти треть (28,5%) - выросли в цене.

Фото: iStock
Эксперты дали советы по покупке и продаже жилья

Впрочем, большинство застройщиков не рискуют менять цены существенно. Основной диапазон снижения цен - до 4% от прежней стоимости. Для роста цен - до 3%.

В результате средняя стоимость квадратного метра на жилье в новостройках показывает минимальную динамику: за неделю в Москве и области она снизилась на 0,6%.

В краткосрочной перспективе доля девелоперов, повышающих цены, увеличится, считает руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. Однако это, скорее, вопрос продолжительности ажиотажного спроса, который сократится в течение 2-4 недель. Ситуация с ценами будет зависеть от мер поддержки строительной отрасли, которые пока на стадии обсуждения".

Сейчас читают

Жилая недвижимость
02.03.2022

Эксперты дали советы по покупке и продаже жилья

Эксперты дали советы по покупке и продаже жилья

Эксперты дали советы тем, кто собирается покупать или продавать недвижимость в условиях изменения процентных ставок и финансовой неопределенности. Они призвали тщательно взвешивать каждый шаг в зависимости от конкретной ситуации

Ипотека
02.03.2022

Минстрой поддержал продолжение льготных ипотечных программ

Минстрой поддержал продолжение льготных ипотечных программ

Льготные ипотечные программы будут продолжаться. Об этом сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. "Сегодня оставить без спроса наши территории - значит остановить весь строительный процесс", - отметил он

Товары и цены
02.03.2022

Российские производители стройматериалов заявили о готовности расширить производства

Российские производители стройматериалов заявили о готовности расширить производства

Производители стройматериалов заявили об отсутствии дефицита. Об этом они сказали на встрече с главами Минпромторга и Минстроя. И отметили, что при необходимости есть возможность расконсервировать ряд ранее остановленных мощностей