Девелоперы начали массово переписывать цены

На фоне роста ключевой ставки, рекордного подорожания ипотеки и ажиотажного спроса на рынке, девелоперы Московского региона активно пересматривают прейскуранты, сообщает "Циан". Причем как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Только за последние сутки (с 1 по 2 марта) для 44% квартир и апартаментов Московского региона девелоперы изменили стоимость. За день до этого (1 марта) обновленные цены получили всего 20% лотов в продаже, а 28 февраля (в день повышения ключевой ставки) - 18%.

Именно повышение ключевой ставки стало триггером пересмотра прайса - до этого события ежедневно обновление цен происходило для 5-6% квартир и апартаментов в продаже, отмечают в компании.

При этом изменение цен происходит в обе стороны.

Сразу после резкого удорожания ипотеки девелоперы стали активнее предлагать дисконты - 1 марта относительно 28 февраля для 12,5% лотов в продаже стоимость была снижена, а для 7,2% - повышена.

В этот же день в полтора-два раза увеличилась активность покупателей, что уже 2 марта привело к изменению стратегии: меньшая часть лотов (15,5%) получили дисконт, а почти треть (28,5%) - выросли в цене.

Впрочем, большинство застройщиков не рискуют менять цены существенно. Основной диапазон снижения цен - до 4% от прежней стоимости. Для роста цен - до 3%.

В результате средняя стоимость квадратного метра на жилье в новостройках показывает минимальную динамику: за неделю в Москве и области она снизилась на 0,6%.

В краткосрочной перспективе доля девелоперов, повышающих цены, увеличится, считает руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. Однако это, скорее, вопрос продолжительности ажиотажного спроса, который сократится в течение 2-4 недель. Ситуация с ценами будет зависеть от мер поддержки строительной отрасли, которые пока на стадии обсуждения".