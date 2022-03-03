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03.03.2022 19:37
Рубрика: Экономика

Без своего жилья работать выгоднее всего в Москве и Красноярске

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
Не имея собственного жилья, работать выгоднее всего в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге. Эксперты "Циан.Аналитика" подсчитали для "Российской газеты", в каких городах-миллионниках остаются большие суммы после оплаты аренды квартиры.
Фото: Андрей Самсонов /ТАСС Фото: Андрей Самсонов /ТАСС
Фото: Андрей Самсонов /ТАСС

Соотношение среднемесячных заработных плат работников (без учета малого предпринимательства) и ставок аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках находится в достаточно узком диапазоне: от превышения в два раза до превышения в 3,3 раза, говорит руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. В Москве соотношение наименее выгодное из-за высоких арендных ставок - зарплаты только в 1,9 раза больше платы за жилье. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге (превышение в два раза). Лучшее соотношение зарплаты и платы за аренду в Челябинске (в 3,3 раза), Уфе и Перми (в три раза). Здесь одни из самых низких арендных ставок при среднем уровне заработной платы.

Счетная палата назвала регионы с самым подорожавшим жильем

При этом больше всего средств после выплаты арендных платежей остается у арендаторов все же в Москве. После оплаты аренды у работника остается на руках 43,1 тысячи рублей. На втором месте - Красноярск с 35 тысячами. Значительное количество средств остается у арендаторов Санкт-Петербурге (32,9 тысячи), Уфе (32,3 тысячи), Екатеринбурге (32,1 тысячи).

35 тысяч рублей остается после оплаты аренды у работника в Красноярске

Наименее выгодно ехать ради работы в Волгоград. После оплаты жилья арендатор здесь может располагать всего 24,1 тысячи рублей.

В последнее время ставки аренды стояли на месте, отмечает Попов. Однако из-за подорожавшей ипотеки спрос может сместиться с покупки жилья на его наем. В условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и доходы населения, и ставки могут снизиться, считает эксперт.

Сейчас в России подавляющая часть жилья находится в собственности граждан. Между тем именно за арендным жильем скрываются большие перспективы, считает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Развитие некоммерческого арендного жилья поможет решить и проблемы кадрового голода в отдельных регионах, отмечает он. Сейчас внутренняя миграция по стране ограниченна - чтобы переехать, нужно купить квартиру.

Развитие арендного жилья с поддержкой государства сделает рынок труда более мобильным. Необходима господдержка тех, кто строит арендное жилье и хочет развивать это направление. Во всем мире это работает, отмечает Пахомов.

Из-за подорожавшей ипотеки спрос может сместиться с покупки жилья на его наем

Развитием арендного жилья занимается ДОМ.РФ. В Воронеже, в частности, действует арендный дом, где ряду льготных категорий граждан (в частности, врачам) предоставляются квартиры по низким ставкам.

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