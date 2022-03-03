Когда откроется колесо обозрения на ВДНХ

Cтроительство колеса обозрения на ВДНХ, которое после запуска станет самым высоким в Европе, завершается. Летом его уже планируют открыть, сообщил "РГ" председатель совета директоров компании-инвестора Амиран Муцоев.

Главная выставка страны живет без колеса обозрения несколько лет - старое в 2016 году разобрали как ставшее небезопасным. Новый аттракцион "Солнце Москвы" возводится рядом с павильоном N7 ВДНХ. Собирают его частями, как конструктор. Колесо уже полностью замкнулось. Сейчас монтажники устанавливают крепления под кабины. Кронштейны "насаживаются" снизу, у основания аттракциона, затем колесо проворачивается и собираются следующие элементы. Ожидается, что в марте доставят со склада и начнут развешивать кабины, оснащенные системами кондиционирования, отопления и освещения. Всего их будет тридцать. Каждая шестая - с прозрачным люком.

Параллельно монтируются умная иллюминация и проводка для подачи питания к навесным элементам аттракциона. На заключительном этапе, по словам Амирана Муцоева, протестируют все системы колеса, отработают возможные нештатные ситуации, проведут тренинги для персонала.

Колесо обозрения, о чем уже писала "РГ", станет частью нового многофункционального комплекса. Монолитные работы здесь завершены, идет внутренняя отделка помещений. Одновременно с этим проверяются пожарные системы, охранно-тревожная сигнализация, система видеонаблюдения. На двух этажах разместятся образовательные и развлекательные центры, кинотеатр, магазины. Здесь же откроется современный гастрономический кластер с фуд-кортом и ресторанами. Первые арендаторы уже начинают ремонт на своих пространствах.

Появятся на территории комплекса и новые общественные пространства, где погулять и отдохнуть смогут все желающие. Стоимость билетов на колесо обозрения пока не называется. Ценники обещают объявить за пару месяцев до открытия. Известно лишь, что ценовая политика будет дифференцированной, то есть цены будут зависеть от "начинки" программ. Гости смогут выбрать и дополнительные опции, например "Быстрый проход" и "Индивидуальная аренда кабинки".

Справка "РГ"

Высота колеса обозрения "Солнце Москвы" - 140 метров. Один оборот аттракцион будет делать за 18 минут и 40 секунд.