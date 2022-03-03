Ликсутов: Средний возраст трамваев в Москве составляет 3,5 года

В 2023 году все трамваи в Москве будут полностью низкопольными.

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, обновлять составы начали в 2010 году. За эти годы обновлен парк уже на 93%: это весь подвижной состав депо им. Баумана, депо им. Русакова, Октябрьского и Краснопресненского трамвайных депо.

"Парк Московского трамвая один из самых молодых в Европе - на 100% маршрутов возраст вагонов сегодня - младше 9 лет, - сообщает заммэра Максим Ликсутов. - Это комфортный и удобный новый транспорт. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы закупаем трамваи у отечественных производителей, тем самым помогаем развиваться российской индустрии машиностроения".

Он отметил, что поставщики гарантируют исправную работу транспорта на линии в течении 30 лет - регулярно, практически в режиме 24/7, занимаются и техобслуживанием, и ремонтом при необходимости. Благодаря высокой скорости производства и своевременным поставкам средний возраст трамваев снизился с 6 лет в 2020-м до 3,5 лет по итогам 2021 года.