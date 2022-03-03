Липецкий завод бытовой техники "Indesit" приостановил работу

В Липецке завод бытовой техники "Indesit" приостановил работу. Об этом со ссылкой на директора по производству АО "Индезит Интернэшнл" Франческо Челентано сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области.

- Ситуация с продажами произведенной продукции изменилась, - констатировал Челентано, объясняя причины принятого решения. - На сегодняшний день нам необходимо установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что процесс производства приостановлен, дирекция по продажам работает в полном объеме. Основные усилия направлены на работу с логистикой для обеспечения материалами.

Он подчеркнул, что "ситуация сложная, но полностью под контролем. Глобальных проблем нет".

На предприятии заверили, что сотрудники получают заработную плату. Решение возникших вопросов руководство завода ищем вместе с региональными властями: менеджмент предприятия уже провел встречи с замглавы региона Сергеем Курбатовым, курирующим эту сферу.