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03.03.2022 14:52
Рубрика: Происшествия

МВД: Участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности

Текст: Михаил Фалалеев

МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.

В пресс-центре МВД России сообщили, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов.

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Поэтому руководством МВД России даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

В МВД предупредили, что те, кто допустит провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом.

МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций. В ведомстве рекомендуют предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей.

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Генпрокуратура предостерегла от участия в акциях экстремистских организаций

Текст: Иван Егоров

В то время как Вооруженные Силы РФ проводят специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, против России развернута беспрецедентная информационное атака. В частности, по данным Генпрокуратуры, сейчас в интернете распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций.

В ведомстве отметили, что необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ как экстремистские.

МВД: Участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности

"Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.

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