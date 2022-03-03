МВД: Участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности

МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.

В пресс-центре МВД России сообщили, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов.

Поэтому руководством МВД России даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

В МВД предупредили, что те, кто допустит провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом.

МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций. В ведомстве рекомендуют предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей.