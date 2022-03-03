МВД: Участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности

МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.
В пресс-центре МВД России сообщили, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов.
Поэтому руководством МВД России даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.
В МВД предупредили, что те, кто допустит провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом.
МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций. В ведомстве рекомендуют предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей.
Генпрокуратура предостерегла от участия в акциях экстремистских организаций
В то время как Вооруженные Силы РФ проводят специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, против России развернута беспрецедентная информационное атака. В частности, по данным Генпрокуратуры, сейчас в интернете распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций.
В ведомстве отметили, что необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ как экстремистские.
"Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.