На суде по делу Навального начала выступать защита

В четверг в ИК-2 в Покрове продолжилось выездное заседание по новому делу Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве со средствами жертвователей и неуважении к суду.

Напомним, что сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области. В восьмой день заседания начали выступать пятеро свидетелей, приглашенных защитой подсудимого. Это, по выражению блогера, как раз те люди из 300 тысяч жертвователей, которые в отличие от четырех потерпевших не стали писать на него заявление о мошенничестве. По данным обвинения, Навальный похитил и потратил на личные нужды около 2,7 млн рублей, пожертвованных четырьмя сторонниками "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент, ликвидированная по решению суда). Всего же, как считает следствие, похищены могли быть более 350 млн рублей пожертвований. Четверо потерпевших заявили, что жертвовали, как они думали, деньги на благое дело борьбы с коррупцией и предвыборную президентскую гонку Навального. Однако когда узнали, что баллотироваться он изначально не имел права из-за судимости, а ФБК признали экстремистской организацией, то поняли, что их обманули. Но вот свидетели защиты, выступившие в суде в четверг, видимо, считают, что никакого обмана не было и два десятка люксовых поездок Навального и его семьи, многочисленные покупки и услуги, оплаченные на пожертвования, - это вполне законно.

Так, выступившая первой журналист и издатель Евгения Альбац рассказала суду, что на протяжении 10 лет каждый месяц переводила по 10 тысяч рублей Навальному на его расследования и избирательную кампанию. По словам Альбац, она пересмотрела все ролики с расследованиями блогера и назвала его "лучшим журналистом-расследователем в мире", чьи расследования она с удовольствием публиковала. После почти часовой речи Альбац сложилось впечатление, что подсудимый блогер - это на самом деле кристально честный человек, которого надо отпустить прямо в зале суда, а еще выдать какой-нибудь орден за вклад в борьбу с коррупцией. Светская львица Божена Малашенко, в прошлом носившая фамилию Рынска, также рассыпалась в многочисленных словах восхищения блогеру-сидельцу и заявила, что она сама и все ее знакомые переводили деньги на его деятельность.

"Я знаю, как вы живете с семьей - могу сказать, что вы очень скромно обеспеченный человек", - на полном серьезе заявила Малашенко.

Еще один свидетель, правозащитник Сергей Давидис, тоже заявил суду, что его деньги были потрачены на общественно полезную деятельность по борьбе с коррупцией. Правда, как общественная полезная деятельность связана с многомиллионными тратами Навального и его ближайших соратников на роскошную и безбедную жизнь в России и за границей, свидетели пояснять не стали. Например, следствию известно, что в тот момент, как на счета фонда поступали средства в качестве пожертвований, параллельно с биткоин-кошельков Алексея Навального было выведено 222 биткоина. Это было эквивалентно примерно 97 млн рублей по курсу криптовалюты на тот период. Сразу после этих транзакций блогер отправлялся в путешествия за границу.