Сайт мэра Москвы адаптируют для незрячих и слабовидящих людей

Портал mos.ru стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей. Первый этап его модернизации уже завершен, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Специалисты адаптируют ресурс, который помогает искать информацию с помощью скринридеров - программ, преобразующих текст на экране в речь.

Используя скринридер, человек переходит в разделы и выбирает нужные опции, а информация на экране зачитывается синтезатором речи. К команде mos.ru, которая работает над модернизацией портала, присоединились три тестировщика с нарушениями зрения, которые оценивают новшества. Для того чтобы быстрее дойти до поисковой строки - кнопки "Поиск" в шапке сайта, специалисты адаптировали навигацию.

Прежде слабовидящему посетителю приходилось прослушать около 30 пунктов меню, а теперь достаточно пары кликов. Доработана и дизайн-система mos.ru. В ней стали использоваться более удобные по размерам и контрастности шрифты. На главной странице заголовки помечены метатегами, которые считывает скринридер. Перемещаясь от заголовка к заголовку, человек быстрее находит нужную ему информацию.

В приложении "Моя Москва" тоже внедрен ряд инклюзивных новшеств. В частности, добавлена поддержка динамических текстовых стилей в списке начислений на главном экране раздела "Мои платежи". Если у пользователя в настройках гаджета установлено уменьшение или увеличение шрифтов, приложение это идентифицирует и применит к странице. Благодаря этому при увеличении шрифта в настройках мобильного телефона увеличивается шрифт и в "Моей Москве", а функциональность остается прежней. Как рассказал замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин, в формате онлайн в столице появляется все больше услуг и сервисов. Например, в конце прошлого года появилась возможность в электронном виде подать заявление на обеспечение федеральными техническими средствами для реабилитации или компенсацию за изделия, купленные на свои деньги.